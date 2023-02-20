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Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK inini imha etti

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Giriş: 20.02.2023 16:13
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesine ara vermeden devame diyor. 7/24 yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerin peşinde olan Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu'nda hainleri köşeye sıkıştırdı.
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu’nda PKK inini imha etti
Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu'nda PKK inini imha etti
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