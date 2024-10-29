Mehmetçik Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini imha ediyor

TUSAŞ’a yönelik terör saldırılarından sonra başlayan operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini imha ediyor. Sınır hattında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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