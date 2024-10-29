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Mehmetçik Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini imha ediyor

Mehmetçik Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini imha ediyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 12:59
TUSAŞ’a yönelik terör saldırılarından sonra başlayan operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini imha ediyor. Sınır hattında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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