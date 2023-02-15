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Mehmetçik ile halk el ele! Vatandaş A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Allah devletimize zeval vermesin! Devletimiz güçlüdür

A Haber
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Giriş: 15.02.2023 14:40
Asrın deprem felaketinin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için tüm imkanler seferber edildi. Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri depremzedelere destek oluyor. A Haber muhabiri Murat Onur, Jandarmanın kurduğu çadır kentten ayrıntıları aktardı. Bir vatandaş "Vatanımız sağ olsun devletimiz sağ olsun. Asker yok diyenler asker çadırların arasında. Halkın arasında." ifadelerini kullandı.
Mehmetçik ile halk el ele MEHMETÇİK İLE HALK EL ELE

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