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Mehmetçik depremzedelerin yanında! TSK Nurdağı'nda afetzedeler için aşevi ve mobil çamaşırhane kurdu

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 09:04
Türk Silahlı Kuvvetleri, afetin ilk anından beri sahada yoğun görev yapıyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aşevi ve çamaşırhane kuran Mehmetçik, depremzedelerin ihtiyaçlarını cevap veriyor.
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