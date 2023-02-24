Mehmetçik depremzedelerin yanında! TSK Nurdağı'nda afetzedeler için aşevi ve mobil çamaşırhane kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, afetin ilk anından beri sahada yoğun görev yapıyor. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde aşevi ve çamaşırhane kuran Mehmetçik, depremzedelerin ihtiyaçlarını cevap veriyor.

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