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Mehmetçik depremzedeler için sahada! Bir çocuk ile bir kadın kurtarıldı

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Giriş: 09.02.2023 10:58
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’da mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Sahada görev yapan Mehmetçik enkaz altından bir kadın ve bir çocuk kurtarıldı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
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