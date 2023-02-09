Mehmetçik depremzedeler için sahada! Bir çocuk ile bir kadın kurtarıldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay’da mucizevi bir kurtuluş gerçekleşti. Sahada görev yapan Mehmetçik enkaz altından bir kadın ve bir çocuk kurtarıldı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN