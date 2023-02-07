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Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde! Başkan Erdoğan kriz merkezinde

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Giriş: 07.02.2023 14:39
Son dakika haberi… Mehmetçik deprem bölgelerinde… Komandolar Hatay’da biri çocuk iki kişiyi enkaz altından çıkardı. Çalışmaları koordine eden Başkan Erdoğan birazdan açıklama yapacak.
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