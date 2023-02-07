Mehmetçik depremin vurduğu bölgelerde! Başkan Erdoğan kriz merkezinde

Son dakika haberi… Mehmetçik deprem bölgelerinde… Komandolar Hatay’da biri çocuk iki kişiyi enkaz altından çıkardı. Çalışmaları koordine eden Başkan Erdoğan birazdan açıklama yapacak.

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