17 Şubat 2023, Cuma
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Mehmetçik deprem bölgesinde! Bakan Akar, TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine yardım taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.