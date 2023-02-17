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Mehmetçik deprem bölgesinde! Bakan Akar, TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 11:52
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine yardım taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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Mehmetçik deprem bölgesinde
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