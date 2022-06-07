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Mehmetçik 3 bölgede 8 teröristi etkisiz hale getirdi! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 16:42
Hatay Samandağı'nda bugün sabah saatlerinde 25 yaşındaki Aylin Arslan sokak ortasında ölü bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sır perdesi açılmaya başladı. Genç kadının ölüm sebebi çevredeki güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte genç kadının vahşete düşüren ölüm anı...
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
Sır ölümde görüntünler ortaya çıktı
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