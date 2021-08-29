29 Ağustos 2021, Pazar
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Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilecek mi? İhraç istemine sert tepki
CHP'nin eski genel sekreteri ve eski milletvekili Mehmet Sevigen, geçtiğimiz günlerde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi eleştirmişti. Parti yönetimi, Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Peki Sevigen ihraç edilecek mi? Son bilgileri A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.