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Mehmet Metiner A Haber canlı yayınında açıkladı: "Ahmet Kekeç koronavirüsten vefat etmedi"

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Giriş: 14.11.2020 15:00
Güncelleme:14.11.2020 15:01
Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kekeç'in vefatı sonrası A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Metiner "Ahmet Kekeç koronavirüs nedeniyle vefat etmedi. Koronavirüs sadece ölümünü tetiklerdi. Hastaneye düştüğü ilk günden beri Ahmet kardeşimin hastalığını yakından takip ettiğim için biliyorum. Sayın Sağlık Bakanı ve hastanenin başhekime destekleri için teşekkür ediyorum, çok çok iyi ilgilendiler ama akciğerinde belirlenen yeni tümör ve KOAH hastalığına koronavirüste eklenince maalesefte bu acı sonucu beraberinde getirdi. 80'li yıllardan beri tanırım zor zamanların adamıydı. Hiç kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemlerde yüreğini ortaya koyan adamlardandı. Usta bir yazardı mangal gibi yüreği vardı. Sözcüklerin efendisiydi. Vefatından büyük üzüntü duydum, kendisine sonsuz rahmet ailesine de sabırlar diliyorum." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
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