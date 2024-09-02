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Mehmet Kasım Gülpınar YRP’den istifa etti

Mehmet Kasım Gülpınar YRP’den istifa etti

Mehmet Karataş
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Giriş: 02.09.2024 13:14
Güncelleme:02.09.2024 13:15
Son dakika haberine göre; Yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti.
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Mehmet Kasım Gülpınar YRP’den istifa etti
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