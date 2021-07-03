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Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak! Özel ekip onu almaya gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2021 11:20
'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle kandırıp milyonlarca liralık servetle yurt dışına kaçmıştı. Seneler sonra ortaya çıkan Mehmet Aydın çektiği bir video ile Türk yargısına teslim olacağını söyledi. Brezilya hükümeti, Aydın'ı Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Aydın'ın haftasonu İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Özel ekip Aydın'ı almak için yola çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Mehmet Aydın'ın bu akşam 22.30'da Türkiye'de olacağını açıkladı.
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
Mehmet Aydın saatler sonra Türkiye'de olacak!
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