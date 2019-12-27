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27.12.2019
Mehmet Akif Ersoy vefatının 83. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nıyazan Mehmet Akif Ersoy, 83. Ölüm yıl dönümünde Edirnekapı'daki mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "2018 Yılı Vefa Ödülü"ne layık görülen Mehmet Akif Ersoy, ‘vatan şairi’ ve ‘milli şair’ olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor. A Haber muhabiri canlı yayında milli şairimizin kabir başında ziyaret gelen öğrencilerin duygularına ortak oldu.
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