Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yıl dönümü! Mezarı başında anılıyor

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, 85 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Ersoy, Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anılıyor. İstiklal şairinin bilinmeyenlerini A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan edebiyatçı-yazar Mehmet Nuri Yardım anlattı. Yardım, “Cumhuriyet döneminin en büyük mütefekkiridir. Nesiller yetiştirmiş isimlerin öncüsüdür. Safahat’ında hem halkımıza, hem Türk dünyasına hem de İslam alemine çok önemli mesajlar veriyor. Onun tekrar okuyup anlamak gerekir.” dedi.

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