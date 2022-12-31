31 Aralık 2022, Cumartesi
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Mehmet Akif Ersoy’un 86. ölüm yıldönümü! Fatih’te doğdu, ilk eğitimi babasında aldı
İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy aramızdan ayrılalı tam 86 yıl oldu. Ünlü şairin anıları Ankara'daki Taceddin Dergahı'nın birebir replikası olan İstanbul Bağcılar'daki müzede yaşatılıyor. İşte İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadeleyle geçen hayatı...