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Megavaryant ortaya çıkar mı? Virüsün mutasyona uğraması nasıl engellenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2021 10:16
Güncelleme:06.02.2021 10:28
Tüm dünyada mutasyonlu Kovid-19 alarmı verilirken, "mega mutasyon ortaya çıkar mı" sorusu da gündemde. Uzmanlara göre mega mutasyon oluşabilecek en kötü senaryo. Peki bu senaryoda insanlığı neler bekliyor, mutasyonların önüne nasıl geçilecek?

Olacağı garanti bir şey değil ancak olabilecek en kötü senaryo. O senaryonun adı "mega mutasyon"… Tüm dünya Kovid-19'a karşı savaş verirken bir yandan da yeni mutasyonlarla mücadele ediyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.. Dr. Necmettin Ünal, "İngiltere'de başlayan varyant 23 tane mutasyonu barındırıyor. Brezilya ve Güney Afrika'daki varyant 16-17 mutasyonu barındırıyor bunlar her bulaşma yeni mutasyon oluşturma potansiyeline sahip" dedi.

"MEGA VARYANT ORTAYA ÇIKAR MI?"

Necmettin Ünal, "Zaman içinde virüs o kadar seçilir o kadar mutasyona uğrar bu mutasyonlar o kadar birikir o kadar çok mutasyon bir arada ortaya çıkar ki bunların sonucunda ortaya çıkan virüs varyantı önü alınamaz bir varyant haline gelir." İfadelerini kullandı.

KOVİD-19 NASIL BİR DAVRANIŞ SERGİLER...

Ünal, "Çok daha fazla bulaşıcı olur çok daha fazla ölümcül olur bir kişide enfeksiyon yaptığı zaman dönüp gelip yeniden enfekte olabilir kullanmak olduğumuz aşılardan kurtulmuş olur" diye konuştu.

TEK SİLAH AŞI...

Prof.. Dr. Necmettin Ünal , "Hangi aşı olursa olsun koronavirüs üzerinde etkili aşıları bir an önce yaparsak bu hastalığın yayılmasını azaltırız bulaşma azaldığı zaman yeni mutasyon oluşmasına engel oluruz" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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