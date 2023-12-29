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Megakent'te trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde! 5 ile yoğun sis uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 09:28
Yılın son iş gününde İstanbul trafiği yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege'de 5 il için yoğun sis uyarısında bulundu. Yoğun sis 3 gün gece ve sabah saatlerinde etkili olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural anlattı.
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