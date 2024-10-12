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Megakent'te toplu taşıma isyanı! Otobüsü çocukların üzerine sürdü

Megakent'te toplu taşıma isyanı! Otobüsü çocukların üzerine sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 22:05
İstanbul'da toplu taşımayla ilgili sıkıntılar yine gündemde. Bir türlü gelmek bilmeyen otobüsler en çok tartışılan başlık ama Esenyurt'ta öyle bir görüntü kayda geçti ki, bu tartışmaları gölgede bırakacak türden. Onlarca lise ve ortaokul öğrencisinin beklediği durağa yaklaşan otobüsün şoförü, aracı çocukların üzerine sürdü hem de defalarca.
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