Megakent’te toplu taşıma isyanı! Otobüsü çocukların üzerine sürdü

İstanbul'da toplu taşımayla ilgili sıkıntılar yine gündemde. Bir türlü gelmek bilmeyen otobüsler en çok tartışılan başlık ama Esenyurt'ta öyle bir görüntü kayda geçti ki, bu tartışmaları gölgede bırakacak türden. Onlarca lise ve ortaokul öğrencisinin beklediği durağa yaklaşan otobüsün şoförü, aracı çocukların üzerine sürdü hem de defalarca.

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