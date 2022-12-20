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Megakent'te bitmeyen çile: trafik! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 09:20
İstanbul'da trafik çilesi artık rutin bir hal almış durumda. Trafik yoğunluğu yüzde 60 civarında seyrediyor. İstanbullular yoğun trafikte saatlerce bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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