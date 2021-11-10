10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?

Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2021 09:09
Güncelleme:10.11.2021 09:09
İstanbul’da trafik yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor. 4 trafik noktasında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu artış gösterdi. Yağmurunda etkisiyle yaşanan kazalar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’da son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren!
Atatürk’ün seyahat ettiği Beyaz Tren!
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi!
MSB’den duygulandıran 10 Kasım klibi!
COP22 Antalya’da düzenlenecek
"COP22 Antalya'da düzenlenecek"
Mansur Yavaş’tan skandal açıklama
Mansur Yavaş'tan skandal açıklama
Akşener’den tehdit ve hakaret dili!
Akşener'den tehdit ve hakaret dili!
Türkkan’a evlat nöbetindeki ailelerden tepki
Türkkan’a evlat nöbetindeki ailelerden tepki
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu’na “elektrik var” tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na “elektrik var” tepkisi!
Güven masası neleri kapsıyor?
Güven masası neleri kapsıyor?
Hayatının dönüm noktaları
Hayatının dönüm noktaları
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz
Daha Fazla Video Göster