10 Kasım 2021, Çarşamba
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Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik yüzde 70 seviyelerinde seyrediyor. 4 trafik noktasında meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu artış gösterdi. Yağmurunda etkisiyle yaşanan kazalar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul’da son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.