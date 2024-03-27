27 Mart 2024, Çarşamba
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Mega risk! İstanbul büyük depreme hazır mı?
Bir araştırma şirketi tarafından 408 bin 79 kişiyle yapılan 'Büyük İstanbul Depremi Anketi', İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi. İstanbulluların yüzde 83.7’si ise "depreme hazırlık yapılmadı" diyor. Peki, İstanbul, büyük depreme hazır mı? Vatandaşlar önlemini alıyor mu? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da deprem riskine ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...