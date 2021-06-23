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Mega projeler afetlere dayanıklı mı? Oturduğunuz bina deprem ne kadar dayanaklı?

A Haber
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Giriş: 23.06.2021 11:42
Uzmanlar tarafından yapılan Büyük İstanbul Depremi uyarısı yeniden akıllara geldi. Peki bu depreme karşılık mega projeler ne kadar dayanıklı? A Haber ekipleri bu soruyu işin uzmanına sordu. İşte tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Akıllara ise 'Büyük İstanbul Deprem yaklaştı mı?' sorusu geldi.

Peki yapım tarihi eski olan Boğaz'ın iki incisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü için risk durumu ne?

Projelerin yanı sıra, dikkat edilmesi gereken asıl nokta ise binalar.

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