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Medyayı fonlayan CHP ve İYİ Parti'nin asıl amacı ne? AK Parti Milletvekili Hacı Özkan A Haber'de anlattı: Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltıyorlar

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Giriş: 12.08.2022 23:27
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "CHP ve İYİ Parti, Halk TV, Tele 1 ve KRT'yi fonluyor" açıklamasını A Haber'de değerlendiren AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, muhalefet partilerinin paralı algı oyununu deşifre etti. Bahse konu partilerin kamuoyunda yankı bulan herhangi bir proje ya da başarısının olmadığını ve bu nedenle bu yönteme başvurduğunu vurgulayan Özkan, "Belediyeler, genel merkezler, fonlamayla birlikte özellikle z kuşağını etkileyecek haberler yaptırıyorlar. Yalan haberlerle ya da olmayan başarılarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Çocuklarımıza, Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlatmamız lazım." diye konuştu.
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