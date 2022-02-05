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Medeniyetlerin adası Rodos | Şövalyeler adaya nasıl yerleşti? Nasıl Haçlı ordusunun üssü oldu?

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Giriş: 05.02.2022 11:06
Akdeniz dünyanın en stratejik bölgelerinden bir tanesi. Dünya tarihinde pek çok dönüm noktasıyla karşılaştı bu coğrafya. Hatta günümüzde de doğu Akdeniz tartışmalarının dünyayı nasıl yakından etkilediğini görebiliyoruz. Bu değerli coğrafyada belki de gidişatı belirleyen o olaylardan bir tanesi 1522'de yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman, dedesi Fatih Sultan Mehmet'in hayalini gerçekleştirdi. Rodos Adası’nı fethetti. Yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu küçük ada, boyutundan çok daha büyük bir önem taşıyor.
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