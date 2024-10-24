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Meclis'ten TUSAŞ saldırısına ortak kınama!

Meclis'ten TUSAŞ saldırısına ortak kınama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 19:37
Meclis'ten TUSAŞ saldırısına ortak kınama mesajı yayımlandı. TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.
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