Meclis'ten TUSAŞ saldırısına ortak kınama mesajı yayımlandı. TBMM'de kabul edilen tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir" denildi.

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