Meclis’ten İsveç’e yakın takip! NATO üyeliği yolunda ayrıntılı çalışma

Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı ancak terörle mücadele ve Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan provokasyonları da yakından takip ediyor. Bu kapsamda son sözü söyleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsveç'in söz verdiği konularda somut adım bekliyor.

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