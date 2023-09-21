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Meclis’ten İsveç’e yakın takip! NATO üyeliği yolunda ayrıntılı çalışma

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Giriş: 21.09.2023 15:17
Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı ancak terörle mücadele ve Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan provokasyonları da yakından takip ediyor. Bu kapsamda son sözü söyleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsveç'in söz verdiği konularda somut adım bekliyor.
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