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Meclis’teki bütçe görüşmeleri | Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 6A'yı, 2023'te uzaya fırlatacağız

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Giriş: 10.12.2022 13:33
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuştu. Yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A ile ilgili tarih veren İsmailoğlu, "Türkiye'nin en büyük Ar-GE projelerinden TÜRKSAT 6A'yı, 2023'te uzaya fırlatacağız." dedi. İşte detaylar…
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