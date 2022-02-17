Meclis’te yuvarlak masa polemiği! AK Parti ve CHP karşı karşıya geldi

Meclis'te "yuvarlak masa" polemiği yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılmasını gündeme getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Özkoç'a ''yuvarlak masa'' göndermeli yanıt verdi, ''Bugün eğer o ilgili kişiler Engin Özkoç'un masa arkadaşıysa ne kadar doğru yaptığımızı görmüş olduk.'' dedi.

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