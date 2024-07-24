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Meclis'te yumruklar havada uçuştu! DEM'li milletvekilinden AK Parti'li milletvekillerine hadsiz sözler: Hırsızsınız!

Meclis'te yumruklar havada uçuştu! DEM'li milletvekilinden AK Parti'li milletvekillerine hadsiz sözler: Hırsızsınız!

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 18:50
TBMM'de AK Partili ve DEM Partili vekiller arasında kavga çıktı. DEM Parti milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti sıralarına hakaret vari sözlerinin ardından yumruklar havada uçuştu ve oturuma ara verildi. Detayları A Haber parlamento şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
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