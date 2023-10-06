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Meclis’te yer tartışması! AK Parti’den Saadet’e tepki

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Giriş: 06.10.2023 09:33
Güncelleme:06.10.2023 09:33
Son dakika haberleri... Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ile muhalefet partileri arasında yer tartışması yaşandı. Peki tartışmayı hangi parti neden başlattı? İşte tüm ayrıntılar…
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