25 Ekim 2021, Pazartesi
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Meclis’te tezkere mesaisi! Tezkerelere hangi parti ne oy verecek?
Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon için ‘Cumhurbaşkanı’na iki yıl daha yetki veren tezkere salı günü Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. HDP hayır oyu vereceği gibi CHP ve İYİ Parti'ye ''Siz de hayır deyin" çağrısı yaptı. Gözler muhalefet çevrildi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu tezkereler konusunda parlamentodaki gelişmeleri aktardı.
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