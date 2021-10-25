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Meclis’te tezkere mesaisi! Tezkerelere hangi parti ne oy verecek?

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 16:35
Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon için ‘Cumhurbaşkanı’na iki yıl daha yetki veren tezkere salı günü Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. HDP hayır oyu vereceği gibi CHP ve İYİ Parti'ye ''Siz de hayır deyin" çağrısı yaptı. Gözler muhalefet çevrildi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu tezkereler konusunda parlamentodaki gelişmeleri aktardı.

1950: KORE SAVAŞI

1964-1967-1974: KKTC

1990-1991: KÖRFEZ KRİZİ

2003: IRAK

1992: SOMALİ VE BOSNA HERSEK

1997: İSRAİL VE FİLİSTİN ÇATIŞMALARININ YAŞANDIĞI EL HALİL

1997-1998: ARNAVUTLUK- KOSOVA

2001: AFGANİSTAN

2006: KONGO-LÜBNAN

2007: IRAK

2009:ADEN KÖRFEZİ- SOMALİ KARAULARI VE AÇIKLARI

2011: LİBYA

2012:SURİYE

2014: MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

2020:AZERBAYCAN

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