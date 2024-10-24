24 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Meclis'te teröre karşı ortak tepki! Birlik ve beraberlik mesajları

Meclis'te teröre karşı ortak tepki! Birlik ve beraberlik mesajları

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2024 11:20
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Tüm partiler DEM dahil teröre karşı ortak tavır aldı. Saldırının zamanlamasına dikkat çekildi. Partilerin grup başkanvekilleri birlik ve beraberlik Mesajları verdi. A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk havacılığına Gökbey imzası!
Türk havacılığına Gökbey imzası!
Teröristler kimlerin taşeronu?
Teröristler kimlerin taşeronu?
TUSAŞ’taki terör saldırısında 3 kritik detay!
TUSAŞ'taki terör saldırısında 3 kritik detay!
Bakan Güler ve Kacır’dan açıklama!
Bakan Güler ve Kacır'dan açıklama!
Başkan Erdoğan aile fotoğrafında!
Başkan Erdoğan aile fotoğrafında!
Meclis’te teröre karşı ortak tepki!
Meclis'te teröre karşı ortak tepki!
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Canlı yayında sert tepki: Pisliği temizleme zamanı...
Canlı yayında sert tepki: Pisliği temizleme zamanı...
Başkan Erdoğan BRICS’e katılacak!
Başkan Erdoğan BRICS'e katılacak!
Dün ASELSAN bugün TUSAŞ! Genç beyinler hedefte
Dün ASELSAN bugün TUSAŞ! Genç beyinler hedefte
Başkan Erdoğan’ın Tataristan temasları
Başkan Erdoğan'ın Tataristan temasları
Arkasında terörist gibi davranan ABD var!
"Arkasında terörist gibi davranan ABD var!"
Daha Fazla Video Göster