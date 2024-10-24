24 Ekim 2024, Perşembe
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Meclis'te teröre karşı ortak tepki! Birlik ve beraberlik mesajları
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. Tüm partiler DEM dahil teröre karşı ortak tavır aldı. Saldırının zamanlamasına dikkat çekildi. Partilerin grup başkanvekilleri birlik ve beraberlik Mesajları verdi. A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi ayrıntıları aktardı.