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Meclis’te tehdit tartışması! AK Parti ile CHP’li vekiller karşı karşıya geldi

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Giriş: 21.10.2021 11:37
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları hedef alan sözleri Meclis Genel Kurulu’nda da tartışmalara neden oldu. AK Parti ile CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Gerilim artınca birleşime ara verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik tehdidi ile başlayan tartışmalar Meclis Genel Kurulu'na taşındı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis kürsüsünden "Tehdit diye algılanıyorsa evet tehdit" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Engin Altay'a yanıt AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan geldi. CHP'li Altay'ın memurları zan altında bırakan sözlerine AK Parti'li Cora ''Hırsızlığın daniskası İstanbul'da yapılıyor.'' diyerek karşılık verdi. ''Bir iddian varsa git savcılığa suç duyurusunda bulun'' diye de ekledi. Gerilimin artması üzerine Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş birleşime ara vermek zorunda kaldı.

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