Meclis’te tansiyon yükseldi! CHP’den tepki çeken önerge

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon bir kaz daha yükseldi. CHP, Taksim saldırısının araştırılmasını istedi ancak terör örgütü PKK'dan hiç söz etmedi. Bu duruma AK Parti ve MHP'den çok sert tepki geldi. İşte o anlar…

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