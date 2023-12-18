Meclis’te tansiyon yükseldi! AK Parti’den DEM’e sert tepki

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bu kez de AK Parti ile Dem Partisi karşı karşıya geldi. İşte o tartışmanın detayları...

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