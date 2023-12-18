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Meclis’te tansiyon yükseldi! AK Parti’den DEM’e sert tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 16:33
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bu kez de AK Parti ile Dem Partisi karşı karşıya geldi. İşte o tartışmanın detayları...
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