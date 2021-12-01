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Meclis’te tansiyon yükseldi! AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi

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Giriş: 01.12.2021 09:04
Meclis'te yine gergin anlar yaşandı. CHP’nin, "Siyasette kadınların eşit temsili" önergesi görüşülürken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 28 Şubat döneminde Merve Kavakçı'nın olayını hatırlatınca Meclis'te tansiyon yükseldi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
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