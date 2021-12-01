01 Aralık 2021, Çarşamba
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Meclis’te tansiyon yükseldi! AK Parti ile CHP karşı karşıya geldi
Meclis'te yine gergin anlar yaşandı. CHP’nin, "Siyasette kadınların eşit temsili" önergesi görüşülürken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 28 Şubat döneminde Merve Kavakçı'nın olayını hatırlatınca Meclis'te tansiyon yükseldi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.