20 Aralık 2021, Pazartesi
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Meclis’te tansiyon düşmedi! Kılıçdaroğlu’nun skandal el hareketi damga vurdu
Meclis'te 6 Aralık'ta başlayan ve tam 12 gün süren bütçe görüşmelerinde tartışmalar hiç eksik olmadı. Genel Kurul’da yumruklar sıkıldı, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Plan ve Bütçe Komisyonu da dahil 374 saat süren görüşmelere asıl damga vuran ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken el hareketi oldu.