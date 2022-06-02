02 Haziran 2022, Perşembe
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Meclis’te Semra Güzel hamlesi! HDP’li Güzel’in vekilliği düşürülüyor
Teröristlerle boy boy fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Yargılanacağını anlayınca ortadan kaybolan Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik süreç de başlatıldı. Meclis iç tüzüğüne göre Semra Güzeli'in beş birleşime katılmadığı tespit edilirse milletvekilliği düşürülecek.