Meclis’te maraton başlıyor! Başıboş köpek düzenlemesi ertelenebilir

AK Parti, Meclis çalışmalarına ilişkin yeni takvimini belirledi. Buna göre; temmuz sonuna kadar milletvekilleri yoğun bir çalışma temposuna girecek. Bu dönemde pek çok önemli düzenleme de hayata geçirilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN