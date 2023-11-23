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Meclis’te “Kayyum” tartışması! CHP’den HEDEP’e kayyum desteği

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 10:15
Meclis Genel Kurulu'nda bu kez kayyum tartışması çıktı. Doğu ve Güneydoğu'da devletin kaynaklarını terör örgütüne aktardığı tespit edilen belediyelere kayyum atanması HEDEP'i rahatsız etti. Tansiyonun yükseldiği anlarda HEDEP'e destek CHP'den geldi.
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