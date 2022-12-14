Meclis’te kavganın yerini kahkaha aldı! Genel Kurul’da renkli dakikalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kavga görüntüleri günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Bu kez ekranlara renkli anlar yansıdı. İşte Meclis'te görmeye pek de alışık olmadığımız gülümseten anlar…

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