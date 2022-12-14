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Meclis’te kavganın yerini kahkaha aldı! Genel Kurul’da renkli dakikalar

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Giriş: 14.12.2022 09:45
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kavga görüntüleri günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Bu kez ekranlara renkli anlar yansıdı. İşte Meclis'te görmeye pek de alışık olmadığımız gülümseten anlar…
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