08 Ekim 2024, Salı
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Meclis’te kapalı "İsrail" oturumu! Tutanaklar 10 yıl boyunca gizli kalacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda İsrail tehdidine karşı toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu'daki son durum ve İsrail saldırganlığına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirlere ilişkin genel kurulu bilgilendirdi.