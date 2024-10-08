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Meclis’te kapalı

Meclis’te kapalı "İsrail" oturumu! Tutanaklar 10 yıl boyunca gizli kalacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 19:41
Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda İsrail tehdidine karşı toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu'daki son durum ve İsrail saldırganlığına karşı Türkiye’nin aldığı tedbirlere ilişkin genel kurulu bilgilendirdi.
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