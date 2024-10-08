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Meclis'te "İsrail tehdidi" oturumu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:14
Bakan Fidan ile Güler gelişmelere dair TBMM'yi bilgilendirecek.
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