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Meclis’te Deniz Gezmiş tartışması! Bülent Turan: Asan siz, kızan siz

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Giriş: 27.04.2022 09:34
Meclis Genel Kurulu'nda Deniz Gezmiş tartışması yaşandı. CHP'li Ali Mahir Başarır'ın “Alçak zihniyet bu yiğitleri idam etti'' sözleri karşısında AK Partili Bülent Turan arşivleri açtı. Gezmiş'in idamına “evet” diyenler arasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın dedesinin de olduğunu hatırlattı. Genel Kurul’da gezi tartışması da yaşandı.
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