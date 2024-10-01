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Meclis'te DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık

Meclis'te DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Kılıç
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Giriş: 01.10.2024 16:01
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılış için TBMM’ye geldi. Başkan Erdoğan konuşma için Genel Kurul’a girdiğinde DEM Partililer ayağa kalkmadı.
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