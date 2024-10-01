Meclis'te DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açılış için TBMM’ye geldi. Başkan Erdoğan konuşma için Genel Kurul’a girdiğinde DEM Partililer ayağa kalkmadı.

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