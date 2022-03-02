Meclis’te çok gizli Ukrayna oturumu! Konuşulanlar devlet sırrı sayılacak

Son dakika haberine göre… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda bilgilendirme yapacak. Oturum gizli yapılacak ve toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak. Gelişmeleri A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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