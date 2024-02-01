Meclis’te Can Atalay tartışması! Tansiyon yükseldi

Gezi terörünün başaktörü olan TİP’li Can Atalay kararının okunmasının yankıları devam etti. Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi. Cumhur İttifakı ile muhalefet karşı karşıya geldi.

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