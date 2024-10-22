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Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 09:10
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.
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