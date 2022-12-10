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Meclis'te bütçe görüşmeleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 14:46
Meclis'te 2023 bütçe görüşmeleri sürüyor. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Meclis’te bütçe görüşmeleri
Meclis'te bütçe görüşmeleri
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