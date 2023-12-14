Meclis’te Atatürkçülük tartışması! CHP’lileri rahatsız eden konuşma

Meclis'te bütçe görüşmelerinde bir kez daha tansiyon yükseldi. Bu kez AK Parti ve CHP arasında "Atatürkçülük" tartışması çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kendisine sataşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a öyle bir cevap verdi ki, CHP sıraları diyecek söz bulamadı.

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